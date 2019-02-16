Реальные доходы россиян продолжают падение шестой год подряд - Росстат

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Реальные располагаемые денежные доходы жителей РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.
Таковы предварительные данные российской Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Согласно материалам службы, среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 5,2% в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.
В своем отчете Росстат также пересмотрел данные о падении реальных доходов за 2018 год. В целом за минувший год они сократились на 0,2%.
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