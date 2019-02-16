РФ пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

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Апелляционный суд Амстердама 11 марта проведет слушания по делу о скифском золоте.
Об этом сообщил официальный представитель инстанции Роб ван Леуэн.
“Можем подтвердить, что слушания по делу, касающемуся крымской коллекции, запланированы на 11 марта. В ходе заседания стороны представят свои позиции”, – заявил Роб ван Леуэн.
Слушания, как отметил представитель суда, будут открытыми для общественности. “Дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний”, — добавил ван Леуэн.
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