РФ пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

Апелляционный суд Амстердама 11 марта проведет слушания по делу о скифском золоте.

Об этом сообщил официальный представитель инстанции Роб ван Леуэн.

“Можем подтвердить, что слушания по делу, касающемуся крымской коллекции, запланированы на 11 марта. В ходе заседания стороны представят свои позиции”, – заявил Роб ван Леуэн.

Слушания, как отметил представитель суда, будут открытыми для общественности. “Дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний”, — добавил ван Леуэн.

Справка Finance.ua

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов.

Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме.