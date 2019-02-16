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РФ пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

РФ пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

Апелляционный суд Амстердама 11 марта проведет слушания по делу о скифском золоте.

Об этом сообщил официальный представитель инстанции Роб ван Леуэн.

“Можем подтвердить, что слушания по делу, касающемуся крымской коллекции, запланированы на 11 марта. В ходе заседания стороны представят свои позиции”, – заявил Роб ван Леуэн.

Слушания, как отметил представитель суда, будут открытыми для общественности. “Дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний”, — добавил ван Леуэн.

Справка Finance.ua

  • Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов.
  • Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме.
  • После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть “Скифское золото” в Украину.
По материалам Сегодня
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