Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 24 0

Продажи автомобилей на ископаемом топливе упали в Китае, США и Европе

Продажи автомобилей на ископаемом топливе упали в Китае, США и Европе

Продажи автомобилей «на ископаемом топливе» прошли свой пик и теперь число новых машин с ДВС вероятно будет только уменьшаться на трех основних рынках: США, Европе и Китае.

На крупнейшем рынке — в Китае, продажи легковых автомобилей упали впервые с 1992 года, передает CleanTechnica. Одновременно, количество проданных электромобилей выросло почти вдвое: с 0,6 до 1,1 млн штук.

Читайте также: Обвал авторынка в Европе: продажи падают пятый месяц подряд

Похожие показатели на европейском рынке (с меньшими колебаниями) и американском. Нужно отметить, что процент проданных электрических автомобилей по прежнему остается очень маленьким и даже учитывая тенденции и движение тренда, не скоро смогут достичь показателей продаж бензиновых, дизельных и газовых авто.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина