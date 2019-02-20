Продажи автомобилей на ископаемом топливе упали в Китае, США и Европе

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Продажи автомобилей «на ископаемом топливе» прошли свой пик и теперь число новых машин с ДВС вероятно будет только уменьшаться на трех основних рынках: США, Европе и Китае.
На крупнейшем рынке — в Китае, продажи легковых автомобилей упали впервые с 1992 года, передает CleanTechnica. Одновременно, количество проданных электромобилей выросло почти вдвое: с 0,6 до 1,1 млн штук.
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Похожие показатели на европейском рынке (с меньшими колебаниями) и американском. Нужно отметить, что процент проданных электрических автомобилей по прежнему остается очень маленьким и даже учитывая тенденции и движение тренда, не скоро смогут достичь показателей продаж бензиновых, дизельных и газовых авто.
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