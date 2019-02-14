Обвал авторынка в Европе: продажи падают пятый месяц подряд

Экономический спад в странах еврозоны и колебания потребителей из-за грядущего выхода Британии из ЕС (Brexit) привели к тому, что в Европе пятый месяц подряд падают продажи автомобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Так, по итогам января 2019 года продажи снизились на 4,6%, до 1,226 млн единиц.

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Объемы продаж упали в первую очередь за счет снижения показателей таких автогигантов как FCA Group, Ford и Volkswagen.

Так, продажи Fiat Chrysler в январе упали на 14,9%, Ford – на 6,6%, а Volkswagen Group – на 6,4%. Партнер Renault – компания Nissan – и вовсе продемонстрировала снижение на 24,7%.

В региональном разрезе самые значительные темпы снижения в январе наблюдались в Нидерландах (на 18,8%) и Чехии (на 17%).

Среди крупнейших авторынков ЕС наиболее заметно продажи в январе упали в Германии – на 1,4%, в Италии – на 7,5%, в Великобритании – на 1,6%, во Франции – на 1,1%, в Испании – на 8%.

Как отмечает Reuters, тренд снижения продаж набрал обороты после того, как с начала сентября вступили в силу новые жесткие нормы международной процедуры испытаний малотоннажных автомобилей (WLTP) – в частности, новые стандарты определения расхода топлива для легковых автомобилей.

Эти нормы вынудили ряд автопроизводителей прекратить поставки некоторых моделей, которые еще не были сертифицированы.

С тех пор европейские продажи автомобилей снижались каждый месяц.