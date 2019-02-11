В Украине покупают электрокары чаще, чем гибирды (инфографика)

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За январь 2019 года первичную регистрацию в Украине прошло 477 электрокаров и 331 гибрид. Это на 12% меньше чем в декабре.
Спад продаж наблюдается уже второй месяц подряд, что отражено в опубликованной маркетинговым агентством IRS Group инфографике.
Самым популярным электрокаром среди украинцев остается Nissan Leaf, которого было реализовано 232 единицы. За японским авто следуют две электрические модели французского Renault. Так, модель Kangoo выбрало 33 автомобилиста, а Zoe, которую оборудуют сверхмощной батареей, – 29 человек.
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Вместе с тем Renault постепенно захватывает электрический рынок Украины, все больше отбирая покупателей у Nissan.
Гибриды, в свою очередь, пользуются все же меньшей популярностью, чем электрокары. Так, тройку самых популярных гибридов возглавляет Chevrolet Volt, который выбрало 50 автолюбителей. Вторую строчку занимает Toyota Rav-4 – 40 регистраций, а третью – Toyota Prius с 36 регистрациями.
Также в гибридах выросла доля Kia за счет Mitsubishi. Другие модели покупали значительно меньше.
Стоит отметить, что в целом, по состоянию на начало февраля в Украине было зарегистрировано более 11 тысяч электрокаров и 9,5 тысячи гибридов.
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