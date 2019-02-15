Новые платежки за электроэнергию: как проверить, была ли оплата ошибочной

Из-за изменения поставщиков электроэнергии много украинский ошибочно заплатили за услугу старому поставщику.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

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“Все средства, которые потребители в феврале 2019 ошибочно уплатили на счет оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети, будут автоматически перечислены в течение месяца на счет компании-поставщика универсальной услуги”, – говорится в сообщении. Процесс продлится до конца февраля.

Как проверить, была ли оплата ошибочной и когда вернут деньги:

Если клиент правильно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 г. поставщику универсальной услуги и не имеет задолженности за 2018 перед ДТЭК Киевские электросети, то:

в Личном кабинете ДТЭК Киевские электросети отображается текущая задолженность 0 грн, история платежей за предыдущие годы;

Киевские электросети отображается текущая задолженность 0 грн, история платежей за предыдущие годы; в Личном кабинете поставщика универсальной услуги отражается сумма оплаты за потребленную электроэнергию за январь 2019

Если клиент ошибочно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 (по состоянию на 01.02.2019 г.), то:

В Личном кабинете ДТЭК Киевские электросети отображается переплата (например, -230 грн), история платежей за предыдущие годы;

Киевские электросети отображается переплата (например, -230 грн), история платежей за предыдущие годы; в Личном кабинете на сайте поставщика универсальной услуги эти средства (переплата) будут отражены 1 марта 2019.

Если же клиент снова ошибочно оплатит потребленную электроэнергию в феврале ДТЭК Киевские электросети, то эти средства будут автоматически перечислены поставщику до 31 марта 2019, и с 1 апреля будут отображаться в Личном кабинете потребителя поставщика универсальной услуги.