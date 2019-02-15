В Николаевской области построят крупную солнечную электростанцию

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В Николаевской области построят солнечную электростанцию мощностью 57,6 МВт. Проект профинансируют ЕБРР и Черноморский банк торговли и развития.
Оба финансовых учреждения финансируют проект с параллельными займами по 19,1 млн евро.
Их предоставят ЕБРР и ЧБТР специально созданной проектной компании ООО «Ингулец Энерго-2».
После завершения проекта новая СЭС будет производить не менее 65 000 МВт/ч энергии в год, а также поможет сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 40 тысяч тонн.
Проект будут инвестировать в рамках программы ЕБРР о предоставлении кредита «Устойчивая энергетика III» (USELF III). Сумма инвестиций составит 250 млн евро.
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