Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботами

С 2015 по 2017 годы некоторые китайские компании, работающие в производственной сфере, сократили 30-40% персонала. В ближайшие годы под сокращение могут попасть около 100 млн сотрудников — им на смену могут прийти роботы.

Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, за четыре года городские предприятия в китайском городе Дунгуань сократили около 280 тыс. человек — им на смену пришла 91 тыс. роботов. В Ханчжоу темпы замены людей роботами ниже — за тот же период компании в этом городе сократили 800 человек

Сокращенным сотрудникам все сложнее найти работу в мегаполисах, и они возвращаются в родные города, отмечает издание. При этом темпы автоматизации в ближайшие годы будут только расти — в стратегии развития китайской экономики Made in China 2025 говорится, что государство будет поощрять компании, планирующие заменить людей роботами.

Иного мнения придерживаются аналитики Всемирного банка. По их словам, автоматизация до сих пор оказывала незначительное влияние на рабочие места по всему миру, несмотря на мрачные прогнозы относительно того, что роботы в ближайшем будущем отберут работу у людей.