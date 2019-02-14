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В прошлом году посредники трудоустроили за рубежом почти 100 тыс. украинцев

В прошлом году посредники трудоустроили за рубежом почти 100 тыс. украинцев

Услугами посредников по трудоустройству прошлого года воспользовались 97,1 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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“Государственной службой занятости (Центральным аппаратом) ежегодно формируется статистическая информация о количестве граждан Украины, трудоустроенных за рубежом субъектами хозяйствования, которые в соответствии с лицензией предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, в 2018 году указанными субъектами хозяйствования было трудоустроено за рубежом 97,1 тыс. граждан Украины (в 2017 – 83,8 тыс.) “, – отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики отметили, что, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составило 1,3 млн человек. Причем 71% из них главной причиной трудовой миграции отметили низкую заработную плату в Украине.

По материалам УНН
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