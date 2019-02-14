В прошлом году посредники трудоустроили за рубежом почти 100 тыс. украинцев

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Услугами посредников по трудоустройству прошлого года воспользовались 97,1 тыс. граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Читайте также: Топ-5 стран, куда украинцы едут на заработки
“Государственной службой занятости (Центральным аппаратом) ежегодно формируется статистическая информация о количестве граждан Украины, трудоустроенных за рубежом субъектами хозяйствования, которые в соответствии с лицензией предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, в 2018 году указанными субъектами хозяйствования было трудоустроено за рубежом 97,1 тыс. граждан Украины (в 2017 – 83,8 тыс.) “, – отметили в пресс-службе.
При этом в Минсоцполитики отметили, что, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составило 1,3 млн человек. Причем 71% из них главной причиной трудовой миграции отметили низкую заработную плату в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплатуВчера, 14:00 - 49020 8
Каких специалистов не хватает на рынке7 ч. назад - 2176 7
Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботами17 ч. назад - 786 7
Как менялся уровень безработицы в Украине за последние шесть лет (инфографика)5 ч. назад - 549 3
Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 2070 3
Каких специалистов не хватает на рынке7 ч. назад - 2176 7
Названы самые большие зарплаты врачейВчера, 20:00 - 2063
Для каких моделей авто этот год станет последнимВчера, 23:00 - 1973 2
Китайские компании "захватывают" европейский рынок смартфонов (инфографика)15 ч. назад - 1725
Украинцы готовы переплачивать за жилые метры ради своего удобстваВчера, 21:00 - 1385
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Вчера, 12:10 - 1080
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Позавчера, 14:10 - 614
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1701
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 979
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1033