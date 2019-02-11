Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)

Сотрудники Университета штата Колорадо разработали мультимодального робота, который с помощью электричества может плавить и укреплять свои «суставы» для адаптации к различным движениям при ходьбе.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на журнал IEEE Robotics & Automation Letters.

“Команда исследователей показала робота, способного адаптироваться к различным задачам и условиям, оснастив его «формами меняющихся суставов» (shape morphing joints, SMJ). Каждое из этих соединений сначала твердое, но при нагревании электричеством становится податливым в течение 10 секунд. Прекращение потока электричества снова сделает сустав жестким”, – говорится в сообщении.

На представленном видеоролике инженеры демонстрируют, как робот может использовать свои SMJ, чтобы опускаться достаточно низко для преодоления препятствия.

«Наша технология идеально подходит для небольших роботов, которые должны выполнять различные задания или адаптироваться к меняющимся условиям. Эти работы могут использоваться для мониторинга окружающей среды, военного наблюдения, а также для поисковых и спасательных операций в зонах стихийных бедствий или катастроф», – утверждает один из авторов работы и член исследовательской группы Iiane Spectrum Цзяньго Чжао (Jianguo Zhao).

Ученые планируют работать над созданием робота, способного к более чем одному типу передвижения, следующего за ним: например, бот, который может плавать и ходить, или бот, который может ходить и летать. Например, робот-амфибия способен трансформировать передние конечности, чтобы быть более подходящим для ходьбы по земле или плавания в воде.