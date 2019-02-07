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В прошлом году бюджет получил на 9,3% больше от акциза на табачные изделия

В прошлом году бюджет получил на 9,3% больше от акциза на табачные изделия

По данным Госказначейства, поступления от акцизного налога на табачные изделия в Государственный бюджет Украины в 2018 году составили 43,6 млрд гривен, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинского центра контроля над табаком, ОО «Жизнь».

“Поступления от табачных акцизов в Государственный бюджет Украины, по данным Госказначейства, в 2018 году составили 43,6 млрд гривен, что на 9,3% больше, чем в 2017 году. Значительный рост доходов является результатом повышения специфического акциза на табачные изделия на 29,7% с 1 января 2018 года”, – говорится в сообщении.

В то же время реализация сигарет уменьшилась с 67 млрд до 56 млрд штук, или на 16,4%, по сравнению с 2017 годом. Сокращение реализации сигарет обусловлено тем, что цены на них в течение года, по данным Государственной службы статистики, выросли на 24,5% при уровне инфляции 9,8%.

В целом за 12 месяцев 2018 года средняя цена пачки из 20 сигарет увеличилась с 25,3 до 31,6 гривны, или на 6,3 гривны, из которых 4,3 гривны – это рост акцизов и других налогов, а еще 2 гривны – это увеличение безналоговой части цены табачными корпорациями, которые пытаются сохранить доходность в условиях сокращения продаж товара.

По материалам УКРИНФОРМ
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