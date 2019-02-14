Каких специалистов не хватает на рынке

В прошлом году поступающие подали больше всего заявлений на филологию, право и менеджмент. Вместе с тем рынок труда требует 40% специальностей с высшим образованием и 60% – с профессионально-техническим.

“Половина абитуриентов идут туда, куда советуют родители. Они не знают ситуацию на рынке труда, поэтому отправляют своих детей в вузы. Считают, что производственная сфера неперспективная, эти профессии не гарантируют хорошего трудоустройства и высокую заработную плату, – рассказывает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. – Именно поэтому детей пытаются привлечь к юриспруденции, международной экономике, туризму. Отсюда возникает безработица”.

С абитуриентами и родителями нужно проводить профессионально-ориентационную и просветительскую работу, говорит специалист. Лишь 20% украинских выпускников школ выбирают профессионально-технические училища. В большинстве стран Европейского Союза эта цифра составляет 40%.

“Программисты и инженеры сейчас получают зарплаты больше, чем филологи и экономисты. К примеру, 70 тысяч гривен могут получать не только хирурги и стоматологи, но и хорошие автослесари. Зарплаты программистов превышают 100 тысяч”, – говорит эксперт.

Чтобы как-то выровнять ситуацию, Министерство образования запустило принцип дуального образования. Так как рынок труда требует новых подходов в обучении.

“Студент 70 процентов учебного времени приобретает практические навыки, а не слушает лекции в аудитории. На теорию отведено 30 процентов, – объясняет директор директората профессионального образования Минобразования Ирина Шумик. – Дуальное образование – это обязательно договорные условия между студентом, учебным заведением и предприятием”.