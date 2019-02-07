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Польская компания получила четверть миллиарда на содержание дорог в Украине

Польская компания получила четверть миллиарда на содержание дорог в Украине

Служба автомобильных дорог в Киевской области 6 февраля заказала польской компании “GNOM Sp. Z o.o.” эксплуатационное содержание автодорог государственного значения на 234,81 млн гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наши деньги”.

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На текущий год полякам заказали содержание 283 км международных трасс Киевской области.

В частности, речь идет о М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи; М-03 Киев – Харьков – КПП “Должанский”; М-06 Киев – Чоп; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Речь идет о холодном фрезеровании, обустройстве асфальтобетонного покрытия, очистке дорог от снега и мусора, обработке противогололедными материалами, нанесении разметки и тому подобное.

Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 237,26 млн гривен.

Созданная в 1993 году польская фирма “GNOM” из Лодзи, которая специализируется на зимнем и летнем содержании дорог и озеленении, впервые приняла участие в тендере в Украине. Она имеет несколько работников поляков и арендует часть техники, а опыт подтвердила договором с дорожниками Лодзи за 2012 год о содержании части автобана А2.

Конкурентами были “Киевское областное дорожное управление” “ГАК “Автомобильные дороги Украины” и ООО “ДС Пром Групп”, которое единственное не снижало цену.

По материалам Економічна Правда
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