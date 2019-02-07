Польская компания получила четверть миллиарда на содержание дорог в Украине

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Служба автомобильных дорог в Киевской области 6 февраля заказала польской компании “GNOM Sp. Z o.o.” эксплуатационное содержание автодорог государственного значения на 234,81 млн гривен.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наши деньги”.
Читайте также: Счетная палата: расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз
На текущий год полякам заказали содержание 283 км международных трасс Киевской области.
В частности, речь идет о М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи; М-03 Киев – Харьков – КПП “Должанский”; М-06 Киев – Чоп; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
Речь идет о холодном фрезеровании, обустройстве асфальтобетонного покрытия, очистке дорог от снега и мусора, обработке противогололедными материалами, нанесении разметки и тому подобное.
Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 237,26 млн гривен.
Созданная в 1993 году польская фирма “GNOM” из Лодзи, которая специализируется на зимнем и летнем содержании дорог и озеленении, впервые приняла участие в тендере в Украине. Она имеет несколько работников поляков и арендует часть техники, а опыт подтвердила договором с дорожниками Лодзи за 2012 год о содержании части автобана А2.
Конкурентами были “Киевское областное дорожное управление” “ГАК “Автомобильные дороги Украины” и ООО “ДС Пром Групп”, которое единственное не снижало цену.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2353 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1350 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2178 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3591 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5124 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3847
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2521 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2353 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 316
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 687
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1411 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2681 9