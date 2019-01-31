Счетная палата: расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз

Расходы на строительство дорог в некоторых областях завышены в десятки раз.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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“Счетной палатой сейчас проводятся три контрольных мероприятия по проверке дорог Днепропетровской, Закарпатской и Хмельницкой областей. В некоторых областях в десятки раз превышаются расходы на эти дороги”, – отметил Пацкан.

По его словам, детальный отчет Счетной палаты будет доведен до сведения премьер-министра.

При этом он добавил, что в частности в Закарпатской области возникла чрезвычайная ситуация из-за неудовлетворительного состояния дорог.