В январе в бюджет поступило 19 млрд грн ЕСВ

В январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

“В январе 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в январе 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.