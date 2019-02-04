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Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолет

Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолет

Компания Boeing объявила о партнерстве с Aerion и «существенных инвестициях» в проект сверхзвукового бизнес-джета Aerion AS2.

Гигант предложит свои ресурсы в конструировании, производстве и тестировании для Aerion AS2. Никаких других деталей о партнерстве не раскрывается. Ранее Aerion сотрудничала с Lockheed Martin, но альянс развалился по неназванным причинам.

AS2 — 12-местный бизнес-самолет, основной «фишкой» которого является скорость около 1600 км/час. Это на 70% быстрее актуальных аппаратов. Его представили публике в 2014 году, а через четыре года показали двигатель.

Если все пойдет по плану, AS2 доберется до полевых испытаний в 2023 году, а в 2025 начнет полноценно работать, отмечается в пресс-релизе Boeing. Это сделает его первым в мире сверхзвуковым бизнес-джетом.

Авиастроение отказалось от сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров «Конкорд» в 2003 году, с того времени никто так и не вышел на рынок. Индустрия за 15 лет продвинулась вперед и позволяет создавать более экономичный, безопасный и технически продвинутый авиатранспорт.

Опыт инженеров и деньги Boeing помогут Aerion AS2 продвинуться в производстве. Сам гигант по-прежнему проявлял внимание к сверхзвуковым решениям, даже показал собственное видение такого самолета.

По материалам Технот
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