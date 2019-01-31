В Украине запустили реестр коррупционеров

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения”, – говорится в сообщении.
Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в ЭЦП (электронная цифровая подпись) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов).
Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП.
Реестр бесплатный и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства.
В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами – участниками публичных закупок.
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