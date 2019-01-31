Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 82 0

В Украине запустили реестр коррупционеров

В Украине запустили реестр коррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения”, – говорится в сообщении.

Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в ЭЦП (электронная цифровая подпись) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов).

Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП.

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства.

В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами – участниками публичных закупок.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина