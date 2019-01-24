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АМКУ предлагает конкуренцию при отборе банков для выплаты субсидий в денежной форме

АМКУ предлагает конкуренцию при отборе банков для выплаты субсидий в денежной форме

Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету Министров пересмотреть положения постановления от 27 декабря 2018 года №1176 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

“31 января 2019 года Антимонопольным комитетом Украины было одобрено письмо о направлении предложений Кабинета Министров Украины о пересмотре положений постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2018 №1176 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме» в части обеспечения конкурентных условий отбора банков”, – говорится в сообщении.

По мнению АМКУ, должен состояться отбор по “четким, прозрачным и недискриминационным критериям” банков, в которых:

- будут открывать счета для выплаты жилищных субсидий, получать из госбюджета средства для выплаты льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, а потом переводить их на счета управляющих многоквартирного дома, объединений и исполнителей коммунальных услуг;

- будут открывать гражданам – получателям жилищных субсидий текущие счета для выплаты остатков средств субсидий, образовавшихся по состоянию на 1 июня.

В Комитете напоминают, что постановлением №1176 правительство уполномочил ОАО «Государственный ощадный банк Украины» осуществлять банковское обслуживание для реализации механизма предоставления жилищных субсидий в денежной форме.

По материалам УКРИНФОРМ
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