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Украина сократила производство сахара

Украина сократила производство сахара

В Украине в прошлом году произвели на 12,6% меньше сахара по сравнению с 2017 годом.

Об этом стало известно из данных, обнародованных Госстатистики.

По статистическим данным, в 2018 году производство белого кристаллического сахара (свекловичного) достигло 1 млн 730 тыс. 193 тонн.

При этом в годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство сахара в Украине упало на 44,4%.

По материалам УНН
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