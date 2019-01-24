Украина сократила производство сахара

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В Украине в прошлом году произвели на 12,6% меньше сахара по сравнению с 2017 годом.
Об этом стало известно из данных, обнародованных Госстатистики.
По статистическим данным, в 2018 году производство белого кристаллического сахара (свекловичного) достигло 1 млн 730 тыс. 193 тонн.
При этом в годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство сахара в Украине упало на 44,4%.
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