Украине необходимо сотрудничество с МВФ для сохранения экономического роста - НБУ

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Прогноз Национального банка Украины (НБУ) предусматривает сохранение экономического роста, однако для этого стране необходимо сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
“Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается сотрудничество с МВФ и относительно благоприятные условия доступа к международным рынкам капитала”, – подчеркнули в НБУ.
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В Нацбанке добавили, что укреплению макрофинансовой стабильности будут способствовать внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций. Они же позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019 – 2020 годы.
При этом НБУ рассчитывает на получение в 2019 году двух траншей от МВФ. Их общая сумма составил около 2,5 млрд долларов, а их поступление ожидается в мае и ноябре.
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