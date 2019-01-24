Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

НБУ назвал основные макроэкономические риски

НБУ назвал основные макроэкономические риски

Основным риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижение инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов. Это, в свою очередь, может сказаться и на инфляционных ожиданиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте также: НБУ принял решение по учетной ставке

Актуальны также риски внешнего происхождения:

  • более существенное охлаждение мировой экономики, в частности экономик стран – основных торговых партнеров Украины;
  • падение мировых цен на сырьевые товары украинского экспорта;
  • сохранение интенсивной трудовой миграции с соответствующим давлением на уровень заработных плат;
  • геополитические риски, в частности эскалация конфликта в Азовском море, что может привести к сокращению экспортной выручки;
  • неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу.

Как отмечается, Правление Национального банка считает, что монетарные условия на сегодня целесообразно сохранить достаточно жесткими, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина