НБУ назвал основные макроэкономические риски

Основным риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижение инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов. Это, в свою очередь, может сказаться и на инфляционных ожиданиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Актуальны также риски внешнего происхождения:

более существенное охлаждение мировой экономики, в частности экономик стран – основных торговых партнеров Украины;

падение мировых цен на сырьевые товары украинского экспорта;

сохранение интенсивной трудовой миграции с соответствующим давлением на уровень заработных плат;

геополитические риски, в частности эскалация конфликта в Азовском море, что может привести к сокращению экспортной выручки;

неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу.

Как отмечается, Правление Национального банка считает, что монетарные условия на сегодня целесообразно сохранить достаточно жесткими, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года.