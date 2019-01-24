НБУ назвал основные макроэкономические риски

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Основным риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижение инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов. Это, в свою очередь, может сказаться и на инфляционных ожиданиях.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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Актуальны также риски внешнего происхождения:
Как отмечается, Правление Национального банка считает, что монетарные условия на сегодня целесообразно сохранить достаточно жесткими, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года.
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