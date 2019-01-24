Десять банков вошли в топ-100 крупнейших налогоплательщиков

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Офис крупных плательщиков налогов ГФС опубликовал ТОП-100 крупнейших плательщиков за 2018 год.
«ТОП-100 крупнейших компаний Офиса перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн, что на 14% больше в сравнении с прошлогодними показателями», – заявили в ГФС.
Формально в ТОП-100 вошло всего 9 банков, но один из банков уже заявил, что объем уплаченных им налогов позволяет занять сразу 2-е место в десятке банков – крупнейших налогоплательщиков.
Читайте также: В конце прошлого года банки впервые за 4 года повысили требования к выдаче кредитов бизнесу
Крупнейшим банком-плательщиком в 2018 году стал ПриватБанк – 3,124 млрд грн. Это неудивительно, ведь ПриватБанк получил рекордную прибыль в размере 11,67 млрд грн.
В топ-9 от ГФС также вошли два других госбанка (Укрэксимбанк и Укргазбанк), один банк с украинским частным капиталом (ПУМБ) и 5 «дочек» иностранных банковских групп.
После публикации рейтинга ГФС в Ощадбанке сделали отдельное заявление.
«Ощадбанк остается одним из крупнейших налогоплательщиков банковского сектора. Уплаченная банком сумма налогов, сборов и обязательных платежей за 2018 год составила 2927 млн грн. Согласно данным, опубликованным на сайте Офиса крупных налогоплательщиков, эта сумма позволяет Ощадбанку занять второе место среди крупнейших налогоплательщиков банковского сектора», – говорится в пресс-релизе Ощадбанка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен - НасаликВчера, 17:20 - 798 19
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
Карта киевлянина станет единым проездным документом для льготниковВчера, 16:15 - 674 7
Наконец-то в Украине появится “інша”!2 ч. назад - 868 6
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиковВчера, 13:00 - 4067 15
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 3098 3
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаВчера, 16:30 - 2493 1
Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущемВчера, 22:30 - 2105
Платные рассрочки Привата, Моно, Альфы: условия, проценты, рекомендацииВчера, 15:05 - 1784
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1653
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1723
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2955
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5454 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11958 6