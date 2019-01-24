Десять банков вошли в топ-100 крупнейших налогоплательщиков

Офис крупных плательщиков налогов ГФС опубликовал ТОП-100 крупнейших плательщиков за 2018 год.

«ТОП-100 крупнейших компаний Офиса перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн, что на 14% больше в сравнении с прошлогодними показателями», – заявили в ГФС.

Формально в ТОП-100 вошло всего 9 банков, но один из банков уже заявил, что объем уплаченных им налогов позволяет занять сразу 2-е место в десятке банков – крупнейших налогоплательщиков.

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Крупнейшим банком-плательщиком в 2018 году стал ПриватБанк – 3,124 млрд грн. Это неудивительно, ведь ПриватБанк получил рекордную прибыль в размере 11,67 млрд грн.

В топ-9 от ГФС также вошли два других госбанка (Укрэксимбанк и Укргазбанк), один банк с украинским частным капиталом (ПУМБ) и 5 «дочек» иностранных банковских групп.

После публикации рейтинга ГФС в Ощадбанке сделали отдельное заявление.

«Ощадбанк остается одним из крупнейших налогоплательщиков банковского сектора. Уплаченная банком сумма налогов, сборов и обязательных платежей за 2018 год составила 2927 млн грн. Согласно данным, опубликованным на сайте Офиса крупных налогоплательщиков, эта сумма позволяет Ощадбанку занять второе место среди крупнейших налогоплательщиков банковского сектора», – говорится в пресс-релизе Ощадбанка.