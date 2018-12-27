Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 131 0

ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 году

ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 году

Государственная фискальная служба обнародовала перечень предприятий для плановых проверок в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Отмечается, что в перечень включены почти 5 тыс. субъектов хозяйствования – юридических лиц по объемам задекларированных доходов за 2017 год – 1,14 трлн грн.

Читайте также: Налоговики выявили нарушения во всех ресторанах и кафе, которые проверяли

“Согласно данным плательщиков за 2017 год 1,6 тыс. предприятий, запланированных к проверкам, имеют объемы доходов свыше 100 млн гривен каждый с общей суммой доходов более 1 трлн гривен, в т.ч. 300 – с объемами более 500 млн гривен каждый и с общей суммой доходов более 700 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Основу плана-графика проверок составляют налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в четырех отраслях экономики – металлургической, фармацевтической, в сфере торговли бытовыми приборами и розничной торговли топливом, а также их наибольшие контрагенты, задействованные в схемах поставок товаров, работ и услуг.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина