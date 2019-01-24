Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплаты

В начале 2019 года 37% польских компаний заявили о намерении повысить зароботную плату на 5-10%.

Причиной стал отток украинских заробитчан, которых все больше интересуют Германия и Чехия.

В 2018 году, компаний, желающих платить больше, было всего 22,3%, но сейчас их количество увеличилось в 1,5-2 раза, сообщает Rzeczpospolita.

Помимо этого увеличилось на 10% и число предприятий, в которых острая нехватка кадров, в то время как в прошлом году показатель держался на уровне 41,6%.

Продолжать постоянное повышение оплаты долго не получится, уже в ближайшее время аналитики прогнозируют достижение рентабельного “потолка”.

Проблема существует не только в коммерческих предприятиях, но и в госучреждениях.

С января 2019 года оплата учителей повысится на 5%, а научных сотрудников на 7%.

В росте издержек многие эксперты видят потенциальную опасность для экономики страны.

Мои fiнансы:

Заработная плата украинцев в Польше в 2018 году росла на 20-30%, в то время как поляков – на 7,4%

С 1 января 2019 власть Польши установила минимальную зароботную плату на уровне 2250 злотых (16,312 грн по курсу НБУ на 30.01.2019)

Средний рейтинг зарплат по некоторым сферам:

- IT-сфера – 8000 злотых (58000 грн);

- дальнобойщики – 5000 злотых (36250 грн);

- строительство – 4000-5000 злотых (29000-36250 грн);

- швеи – 2500-3500 злотых (18125-25375 грн);

- гастрономия (официанты, повара) – 2500-3000 злотых (18125-21750 грн);

- косметология (визажисты) – 2000-3000 злотых (14500-21750 грн).