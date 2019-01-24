В Украине начали лицензирование производителей электроэнергии для нового рынка

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала лицензирование производителей электроэнергии для работы на новом рынке.
Об этом сообщает глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
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По ее словам, регулятор начал лицензирование производителей электроэнергии для работы в новом рынке. Этот процесс должен быть завершен до 01 июля 2019 года.
“Всего подпадают под перелицензирование около 340 субъектов. Новые лицензионные условия ужесточают требования к деятельности предприятий. Производители, деятельность которых будет лицензирована, смогут работать не только на рынке на сутки вперед, а и на рынке двусторонних договоров”, – отметила Кривенко.
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