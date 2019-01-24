Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 99 0

В Украине начали лицензирование производителей электроэнергии для нового рынка

В Украине начали лицензирование производителей электроэнергии для нового рынка

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала лицензирование производителей электроэнергии для работы на новом рынке.

Об этом сообщает глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

Читайте также: НКРЭКУ предоставила инструкцию относительно жалоб на качество электроэнергии

По ее словам, регулятор начал лицензирование производителей электроэнергии для работы в новом рынке. Этот процесс должен быть завершен до 01 июля 2019 года.

“Всего подпадают под перелицензирование около 340 субъектов. Новые лицензионные условия ужесточают требования к деятельности предприятий. Производители, деятельность которых будет лицензирована, смогут работать не только на рынке на сутки вперед, а и на рынке двусторонних договоров”, – отметила Кривенко.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина