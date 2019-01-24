Банки ожидают притока депозитов украинцев

Две трети банков ожидают дальнейшего притока депозитов населения в 2019 году.

Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Сохранение притока депозитов населения и средств бизнеса в 2019 году прогнозируют 66% и 67% опрошенных банков соответственно, значение для депозитов населения самое высокое за всю историю наблюдений”, – указали в НБУ по результатам опроса.

В целом банки ожидают, что в 2019 году, кроме сохранения притока депозитов, будет расти и кредитование, рассчитывают на улучшение кредитного портфеля как населения, так и бизнеса.

Добавим, опрос об условиях банковского кредитования (I квартал 2019 года) представляет невзвешенные данные ответов респондентов, то есть 1 банк = 1 голос. Опрос проводился с 18 декабря 2018 года по 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка, чья доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от finance.ua и получайте весомое дополнение к процентной ставке.