Средняя зарплата Донецкой области выросла на 13%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в декабре 2018 года достигла 11298 грн.

По сравнению с ноябрем 2018 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 13,2%, что в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года.

По сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата номинально выросла на 14,3%.

Реальная заработная плата с учетом инфляции и уплаченных налогов в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 11,6%, по сравнению с декабрем 2017 года – на 1,8%.

Номинальная зарплата в декабре 2018 года превышала средний показатель по Украине (10573 грн) на 6,9%.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2019 года составила 467,3 млн.грн, или 17,7% всех долгов по ее выплате в Украине.

По уровню средней заработной платы в декабре 2018 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были:

работники сферы государственного управления – 17373 грн,

металлургического комплекса – 14621 грн,

финансовой и страховой деятельности- 14093 грн.

От 6,5 до 9,5 тыс.грн было начислено за декабрь:

работникам строительства – 9524 грн,

здравоохранения и оказания социальной помощи – 8464 грн,

легкой промышленности – 8188 грн.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 января 2019 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 467,3 млн.грн, или 17,7% всех долгов по ее выплате в Украине (2645,1 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 10,7% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь (в среднем по Украине – 3,2%).