"Нафтогаз" назвал объемы импорта газа из Европы в 2018 году

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В 2018 году импорт газа в Украину сократился на 24,8% – с 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
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Как отметили в НАК, импорт сократили обе ключевые категории импортеров: “Нафтогаз” – с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании – с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).
По данным НАК, в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году – 67 компаний). Количество европейских поставщиков, у которых “Нафтогаз” закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году – 13 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого “Нафтогазом” газа.
“Нафтогаз” уже четвертый год не закупает газ у “Газпрома”, который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки”, – отметили в пресс-службе НАК.
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