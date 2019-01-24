Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 20 0

"Нафтогаз" назвал объемы импорта газа из Европы в 2018 году

"Нафтогаз" назвал объемы импорта газа из Европы в 2018 году

В 2018 году импорт газа в Украину сократился на 24,8% – с 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Читайте также: Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали Нафтогазу

Как отметили в НАК, импорт сократили обе ключевые категории импортеров: “Нафтогаз” – с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании – с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).

По данным НАК, в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году – 67 компаний). Количество европейских поставщиков, у которых “Нафтогаз” закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году – 13 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого “Нафтогазом” газа.

“Нафтогаз” уже четвертый год не закупает газ у “Газпрома”, который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки”, – отметили в пресс-службе НАК.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина