Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали "Нафтогазу"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Задолженность региональных газоснабжающих и газосбытовых предприятий перед группой “Нафтогаз” составила около 60 млрд грн по состоянию на начало этого года.
Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
Читайте также: Нафтогаз: в мае может быть уже слишком поздно заключать новый контракт с Россией
“По состоянию на начало 2019 года облгазы нарастили долги перед Укртрансгазом за услуги балансировки до 30,4 млрд грн. На ту же дату связанные с ними “газсбыты” увеличили долг перед Нафтогазом до 29,3 млрд грн. В целом – около 60 млрд грн”, – сообщает Коболев.
По словам Коболева, средств, которые облгазы и “газсбыты” задолжали группе “Нафтогаз”, уже хватило бы, чтобы полностью профинансировать 10-летнюю программу модернизации ГТС Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине с 2014 года цены на лекарства снизились на 40% - Супрун5 ч. назад - 848 30
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 4460 15
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 1574 15
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 2193 14
НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в стране4 ч. назад - 544 13
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 4679 3
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 4460 15
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2656
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 2088 1
Как предлагают сдавать на права по-новому3 ч. назад - 1836
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1111
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1498
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2678
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5010 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11350 4