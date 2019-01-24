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Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали "Нафтогазу"

Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали "Нафтогазу"

Задолженность региональных газоснабжающих и газосбытовых предприятий перед группой “Нафтогаз” составила около 60 млрд грн по состоянию на начало этого года.

Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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“По состоянию на начало 2019 года облгазы нарастили долги перед Укртрансгазом за услуги балансировки до 30,4 млрд грн. На ту же дату связанные с ними “газсбыты” увеличили долг перед Нафтогазом до 29,3 млрд грн. В целом – около 60 млрд грн”, – сообщает Коболев.

По словам Коболева, средств, которые облгазы и “газсбыты” задолжали группе “Нафтогаз”, уже хватило бы, чтобы полностью профинансировать 10-летнюю программу модернизации ГТС Украины.

По материалам Finance.UA
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