Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг

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Выплаты по внешнему долгу будут перекрываться частично за счет средств, поступивших еще в прошлом году, частично – за счет тех, что еще предстоит привлечь.
Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
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“В этом году планируется получение 500 млн евро от Еврокомиссии и гарантий от Всемирного банка на 600 млн долларов США. Кроме того, могут быть два транша от МВФ на общую сумму около 2,5 млрд долларов, которые тоже поступят в международные резервы. Плюс Минфин имеет планы по привлечению средств от размещения облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому выплаты по внешнему долгу будут перекрываться частично за счет средств, поступивших еще в прошлом году, частично – за счет тех, что еще будут привлечены”, – сказал Смолий.
Он подтвердил, что 2019-2020 годы действительно являются пиковыми по выплатам. Однако у НБУ и Министерства финансов выстроены планы по осуществлению всех выплат на длительную перспективу с четким пониманием, как будут обслуживаться эти долги.
“У нас есть новая программа сотрудничества с МВФ на сумму около 3,9 миллиарда долларов, рассчитанная на 14 месяцев. Мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов по этой программе, которые пошли в международные резервы. А поскольку у нас возобновилось сотрудничество с МВФ, сразу возобновилось сотрудничество со Всемирным банком и Европейской комиссией. И средства от этих структур пошли Минфину на покрытие дефицита. В прошлом году от этих организаций мы получили более миллиарда долларов в эквиваленте”, – сказал Смолий.
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