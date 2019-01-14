Украинские пользователи Uber смогут сохранять cдачу для следующих поездок

Пользователи Uber в Украине смогут использовать новую функцию для конвертации сдачи от оплаты за поездку наличными в кредит, который можно будет использовать для оплаты следующих поездок.

Читайте также: Uber Eats запустится в Киеве до конца января

Принцип работы: