Украинские пользователи Uber смогут сохранять cдачу для следующих поездок

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Пользователи Uber в Украине смогут использовать новую функцию для конвертации сдачи от оплаты за поездку наличными в кредит, который можно будет использовать для оплаты следующих поездок.
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