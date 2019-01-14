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Украинские пользователи Uber смогут сохранять cдачу для следующих поездок

Украинские пользователи Uber смогут сохранять cдачу для следующих поездок

Пользователи Uber в Украине смогут использовать новую функцию для конвертации сдачи от оплаты за поездку наличными в кредит, который можно будет использовать для оплаты следующих поездок.

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Принцип работы:

  • При оплате за поездку наличными необходимо сообщить водителю сумму для сохранения в качестве кредита;
  • Водитель вручную введет сумму в приложении;
  • Отслеживать баланс кредита можно в разделе «Оплата» в фирменном приложении;
  • Сдачу можно использовать для частичной или полной оплаты следующей поездки;
  • Перед поездкой необходимо перейти в раздел «Оплата» и выбрать пункт «Сдача» в качестве способа оплаты.
По материалам Технот
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