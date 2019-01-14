Сервис доставки еды Uber Eats запустится в Киеве до конца января.

Об этом сообщил источник в компании Uber Drive, которая является партнером Uber в Украине.

Uber Eats сервис по доставке еды с ресторанов и кафе. Для заказа нужно будет скачать отдельное одноименное приложение, но аккаунт можно использовать тот же, что и для заказа автомобилей Uber.

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Запуск будет постепенным, сначала только в центральной части Киева. На старте обещают подключить более 100 ресторанов.

Будет несколько вариантов доставки: на мото/вело транспорте, а также на автомобиле. Доход – от 11 000 до 25 000 грн/месяц.