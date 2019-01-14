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Киберполиция разоблачила хакера, похищавшего деньги с криптокошельков

Киберполиция разоблачила хакера, похищавшего деньги с криптокошельков

Работники Департамента киберполиции остановили 30-летнего жителя Запорожья, который создал вирус типа «Stiller» и распространял его среди пользователей сети интернет. Таким образом он получал доступ к крипто-кошелькам пострадавших. Сумма ущерба устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

Созданный хакером вирус попадал в файловую систему пользователей через рассылки спам-сообщений, а также с веб-сайтов с замаскированным в разные части веб-страницы вирусом. Благодаря этому злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам пользователей. Это позволяло получать логины и пароли пострадавших для авторизации в их крипто-кошельках.

Получив доступы к крипто-биржевым аккаунтам и к компьютерному оборудованию потерпевших, злоумышленник проводил вывод средств на подконтрольные биткоин-кошельки.

В ходе обыска в его доме полицейские изъяли компьютерную технику, жесткие диски с информацией и мобильные телефоны.

Также было обнаружено, что в 2017 году мужчина распространял вредоносное программное средство под названием «kiaracript». Этот вирус был предназначен для шифрования информации пользователей пораженного устройства. Для дешифровки информации пострадавший должен был оплатить злоумышленникам деньги в криптовалюте.

По материалам Finance.UA
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