Blue Origin хочет запустить человека в космос к концу этого года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Blue Origin планирует полет ракеты New Shepard с экипажем в конце 2019 года.
График запусков уточнили после успешного тестового запуска New Shepard 23 января в Техасе.
Читайте также: У Безоса показали новую ракету New Origin Glenn
“Так волнительно думать, что полет человека в космос уже не за горами для Blue Origin. Мы стремимся к концу этого года, но, как мы уже говорили, мы не торопимся. Мы хотим сделать это правильно”, – сказала Ариана Корнелл, директор компании по астронавтам и орбитальным продажам.
Еще одной важной вехой, прежде чем произойдет какой-либо коммерческий рейс, будет запуск продаж билетов на туристические рейсы. Это произойдет после испытательных полетов с экипажем. Прошлым летом Blue Origin объявила, что планирует начать продажу билетов по цене, которая будет объявлена в этом году.
“Это не так далеко, верно? Буквально, я могу прикоснуться к ракете, которая будет доставлять людей в космос – и, давайте скрестим пальцы, может и меня тоже”, – добавила Ариана Корнелл.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияПозавчера, 20:00 - 2332 30
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газВчера, 14:15 - 1400 13
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против ИранаВчера, 08:45 - 1495 13
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 1833 12
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 1850 10
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 1850 10
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 1833 12
В Украине повысили размер суточных на командировкуВчера, 15:45 - 1782 2
В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)Вчера, 18:30 - 1679
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против ИранаВчера, 08:45 - 1495 13
Компания Boeing провела первые испытания летающего таксиВчера, 12:10 - 302
Huawei анонсировала 5G-смартфонПозавчера, 12:10 - 975
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2306
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4472 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10592 4