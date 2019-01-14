Blue Origin хочет запустить человека в космос к концу этого года

Компания Blue Origin планирует полет ракеты New Shepard с экипажем в конце 2019 года.

График запусков уточнили после успешного тестового запуска New Shepard 23 января в Техасе.

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“Так волнительно думать, что полет человека в космос уже не за горами для Blue Origin. Мы стремимся к концу этого года, но, как мы уже говорили, мы не торопимся. Мы хотим сделать это правильно”, – сказала Ариана Корнелл, директор компании по астронавтам и орбитальным продажам.

Еще одной важной вехой, прежде чем произойдет какой-либо коммерческий рейс, будет запуск продаж билетов на туристические рейсы. Это произойдет после испытательных полетов с экипажем. Прошлым летом Blue Origin объявила, что планирует начать продажу билетов по цене, которая будет объявлена в этом году.

“Это не так далеко, верно? Буквально, я могу прикоснуться к ракете, которая будет доставлять людей в космос – и, давайте скрестим пальцы, может и меня тоже”, – добавила Ариана Корнелл.

Справка finnace.ua:

New Shepard – многоразовая суборбитальная ракета компании, предназначенная для космического туризма.