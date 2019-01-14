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У Безоса показали новую ракету New Origin Glenn (видео)

У Безоса показали новую ракету New Origin Glenn (видео)

Компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, показала новую конструкцию ракеты New Origin Glenn. Ее запуск, напомним, должен состояться в 2021 году.

Об этом сообщает Space.com.

На видео можно увидеть основные моменты миссии двухступенчатой ​​ракеты, в частности посадку первой ступени в море, как в Falcon 9.

Новая версия существенно отличается от New Glenn, которую представили в 2017 году. Так, старая версия имела обтекатель полезной нагрузки в форме шара и ширину 5,4 метра. При этом New Origin Glenn имеет обтекатель шириной 7 метров.

Шесть посадочных ножек первой степени разворачиваются наружу снизу, как в Falcon 9. Кроме того, новая ливрея ракеты выполнена в основном в черно-белых цветах, с меньшим количеством синих бликов.

New Glenn планируют использовать для вывода спутников для гражданских и военных заказчиков. Первую ступень New Glenn разработчики планируют использовать не менее 25 раз.

По материалам Телеканал 24
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