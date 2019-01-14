«Укрзализныця» проведет капитальный ремонт двухэтажных чешских поездов

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Во второй половине 2019 года «Укрзализныця» отправит скоростные двухэтажные поезда Skoda на капитальный ремонт.
«В этом году у скоростных поездов Škoda подошел срок для капитального ремонта. Два поезда мы берем в ремонт и готовы освоить новое производство на Запорожском электровозоремонтном заводе. Сегодня у завода нет документации на выполнение капитального ремонта регламентных работ. Поэтому мы сначала ставим задачу институту освоить и выдать соответствующую документацию, и уже во втором полугодии выполнить работу по капремонту», – заявил директор инженерно-технического обеспечения “Укрзализныци Григорий Бойко.
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В Украине пока нет завода, который осуществляет ремонт дизель-поездов.
«Сегодня такая задача поставлена Днепропетровскому тепловозоремонтному заводу, чтобы в этом году отработать документацию и с 2020 года начать капитальный ремонт дизель-поездов», – отметил Бойко.
В компании также сообщили, что ведомство хотело бы работать с заводом имени Малышева в секторе ремонта двигателей.
«В декабре 2018 года на завод отправили комиссию УЗ для рабочей встречи. Ознакомившись с производством завода, она пришла к выводу, что нужны инвестиции в завод для налаживания серийного производства», – сообщил Бойко.
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