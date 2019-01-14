Украина импортировала авто на 2,7 млрд долларов - Укравтопром

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По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев 2018 года, Украиной было импортировано 227 737 автотранспортных средств на сумму в $2,7 млрд США.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
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По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем импорта в натуральном выражении вырос на 28%, в то время как его стоимость – всего на 7 процентов.
Такой непропорциональный рост объема ввоза автотранспорта и его стоимости связан с резким увеличением в структуре импорта доли автомобилей, бывших в эксплуатации.
Согласно сообщению, было импортировано:
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