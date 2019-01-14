Украина импортировала авто на 2,7 млрд долларов - Укравтопром

По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев 2018 года, Украиной было импортировано 227 737 автотранспортных средств на сумму в $2,7 млрд США.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем импорта в натуральном выражении вырос на 28%, в то время как его стоимость – всего на 7 процентов.

Такой непропорциональный рост объема ввоза автотранспорта и его стоимости связан с резким увеличением в структуре импорта доли автомобилей, бывших в эксплуатации.

Согласно сообщению, было импортировано:

Легковых авто – 188 319 шт. Это на 35% больше, чем годом ранее. Общая таможенная стоимость импортированных легковых автомобилей составила $1 млрд 975 млн.

Импорт грузовых и спецавтомобилей сократился на 2%. Их было ввезено 37 651 шт. на $706,5 млн.

Автобусов – вырос почти на 54% до 1767 шт. Закупка такого количества автобусов обошлась импортерам в 61,6 миллионов долларов.

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