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В Укравтопроме обнародовали рейтинг регионов с наибольшим спросом на новые авто

В Укравтопроме обнародовали рейтинг регионов с наибольшим спросом на новые авто

В прошлом году украинский автопарк пополнили 81,8 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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В Ассоциации определили, в каких регионах страны наибольший платежеспособный спрос на новые авто в 2018 году:

  • Почти треть новых легковых автомобилей получили столичную прописку. Самым популярным автомобилем у киевлян стала Skoda Octavia. Киевские номера получили 979 новых авто этой модели.
  • Вторым по величине региональным рынком стала Харьковская область, где было зарегистрировано 7,3% реализованных в Украине новых авто. По итогам года, автомобиль Mazda CX5 стал фаворитом на рынке новых легковых автомобилей Харьковщины, пополнив автопарк области 285 экземплярами.
  • Днепропетровская область охватила 7,2% рынка новых машин и это третий результат. Бестселлером рынка Днепропетровской области стал автомобиль KIA Sportage, выбор в пользу которого сделали 226 жителей области.
  • На четвертом месте Киевская область с долей 6,9%. Самым популярным автомобилем был KIA Sportage, предпочтение которому отдали 243 чел.
  • Замыкает пятерку Одесская область. Доля области на национальном рынке новых легковых автомобилей составила 6,3 процента. Лучшими продажами отличился автомобиль – Hyundai Tucson, в активе которого 217 новых регистрационных знаков с кодом одесского региона.

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По материалам Укравтопром
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