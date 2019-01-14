В Укравтопроме обнародовали рейтинг регионов с наибольшим спросом на новые авто

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В прошлом году украинский автопарк пополнили 81,8 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
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В Ассоциации определили, в каких регионах страны наибольший платежеспособный спрос на новые авто в 2018 году:
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