Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономист

Использование электромобилей может расти в геометрической прогрессии, но они мало чего сделают для сдерживания роста выбросов углерода и спроса на нефть.

Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

“Если сказать, что электромобили – это конец нефти, то это определенно вводит в заблуждение”, – сказал Бироль.

“В этом году мы ожидаем, что мировой спрос на нефть увеличится на 1,3 миллиона баррелей в день. Эффект от 5 миллионов автомобилей состоит в (том, чтобы уменьшить этот спрос на) 50 тысяч баррелей в день. 50 тысяч против 1,3 млн баррелей”, – добавил он.

В прошлом году МЭА прогнозировало, что количество электромобилей в мире вырастет с 3 миллионов сегодня до 125 миллионов к 2030 году. Но Бироль заявил, что это число меркнет по сравнению с 1 миллиардом автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, по его словам, спрос на нефть определяют не автомобили.

“Способствуют этому грузовики, нефтехимическая промышленность, самолеты. Азия только начинает летать”, – сказал он, ссылаясь на отчет МЭА 2018 года, в котором также указывается, что судоходство является основным источником спроса на нефть.

“Даже если бы существовало 300 миллионов (электромобилей) с нынешней системой производства электроэнергии, влияние с точки зрения выбросов CO2 составляет менее 1% – ничто. Если вы не сможете обезуглеродить (энергетический сектор), выбросы CO2 не уменьшатся. Это может быть полезным для локальной борьбы с выбросами, но в вопросе глобальных выбросов это не так”, – добавил он.