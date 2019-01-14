Большинство ГОСТов СССР утратили силу в Украине

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В Украине с 1 января более 90% советских ГОСТов утратили силу, остальные будут действовать до 1 января 2022 года. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
«С 1 января 2019 года более 90% советских ГОСТов утратили силу в Украине», — говорится в сообщении.
Указано, что необходимость прекращения действия на территории Украины советских ГОСТов определена Программой деятельности Кабинета министров Украины. Согласно ей, в 2015 году ГП Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества (ГП УкрНИУЦ), который выполняет функции Национального органа стандартизации, были выданы соответствующие приказы об отмене ГОСТов с утратой силы в течение 2016-2018 годов и с полным отказом от них, начиная с 1 января 2019 года. В целом должны быть отменены более 12 тысяч советских ГОСТов.
«С целью снижения рисков для бизнеса, Минэкономразвития заблаговременно предложило всем заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность. Кроме того, Национальный орган по стандартизации постоянно предоставлял разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в связи с отменой ГОСТов», — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что в течение 2016-2018 годов в Национальный орган стандартизации поступали предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов. В результате консультаций Национальный орган по стандартизации принял ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТов остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года.
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