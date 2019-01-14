Стало известно, как будет выглядеть развязка на Шулявском путепроводе (фото)

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами.

Об этом рассказал Дмитрий Давтян, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации.

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При этом на развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Стоимость всего проекта составляет 0,83 млрд грн, а реализовать его должны в ближайшие год-два.

Для проведения ремонта Шулявский мост планируют остановить весной нынешнего года. Сначала собирались это сделать в ноябре 2018-го, но не смогли из-за нехватки финансирования.

Однако главная проблема проекта не деньги. Чтобы построить запланированную развязку, нужно снести цех №5 госзавода Большевик. Пока этот вопрос не решен, но, как уверяет Давтян, киевская власть ведет переговоры с Фондом госимущества, на балансе которого находится предприятие.