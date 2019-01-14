Китай создаст собственную Кремниевую долину

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«Большой район залива» объединит в себе Гонконг, Макао и девять крупных городов материкового Китая. На их территории создадут единую экономическую зону и пространство для исследований и разработок с населением более 67 млн человек. Но есть одна проблема юридического плана.
План развития китайского аналога Кремниевой долины представят в конце февраля. Как сообщает South China Morning Post, работа над проектом уже завершилась. На его подготовку потратили более трех лет.
«Большой район залива» будет включать в себя Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Общая площадь объединенной территории превысит 56,5 тыс. кв. км, а проживать на ней будет около 67,6 млн человек.
Власти сделали ставку на южную часть Китая не случайно — только в 2016 году регион обеспечил 12,5% ВВП страны.
Предполагается, что Гонконг станет финансовым и торговым центром «долины», а также главным транспортным узлом. Макао, который часто называют «азиатским Лас-Вегасом», сделают точкой притяжения туристов и платформой для торговли с португалоязычными странами. Шэньчжэнь — промышленный центр, в котором стартапы со всего мира производят свои товары — станет средоточием инноваций.
Как поясняет SCMP, план должны были представить раньше, но его составители столкнулись с массой сложностей.
Вот одна из главных: Гонконг и Макао относятся к специальным административным районам Китая с особыми таможенными, налоговыми и экономическими правилами. Если все проблемы удастся решить, а законодательство привести к единому знаменателю, то аналог Кремниевой долины будет создан уже к 2035 году.
Впрочем, эксперты считают, что Китаю будет сложно реализовать замысел.
«Китайские города традиционно конкурируют друг с другом, а не кооперируются, что затрудняет воплощение подобных проектов», — отмечает старший аналитик Chatham House Тим Саммерс.
Создание аналога Кремниевой долины в КНР — во многом лишь формальность, поскольку в стране уже оформились гиганты ИТ-индустрии, на равных конкурирующие с американскими компаниями. Эксперты предупреждают, что со временем конкуренция только усилится. Реальные масштабы развития технологий в Китае остаются за кадром, а различия в подходе к бизнесу мешают западным предприятиям грамотно оценивать развитие ИТ-отрасли в Азии.
Пока США в пять раз превосходят Китай по финансированию исследований и разработок. Однако КНР постепенно наверстывает упущенное и уже обгоняет Америку по числу патентов, молодых научных кадров и количеству исследований в области точных наук.
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