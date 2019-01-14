Еврокомиссия озвучила свое отношение к «Турецкому потоку»

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В Европейской комиссии раскрыли свою позицию по проекту российского «Газпрома» «Турецкий поток».
Еврокомиссия следит за ситуацией и планирует применять энергетические правила ЕС ко всем газопроводам.
«Что касается «Турецкого потока» и нашей позиции по этому поводу, то могу сказать, что мы следим за развитием событий и будем применять соответствующие энергетические правила ЕС ко всем трубопроводам без какой-либо дискриминации», – передает ТАСС слова представительницы комиссии Анны-Кайсы Итконен.
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«Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и до границы с Грецией. Его первая нить предназначена для турецкого рынка, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В частности Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.
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