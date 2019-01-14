Американские банки подвели итоги квартала - Goldman Sachs удивил плюсом

Сезон подведения итогов в США начался на этой неделе балансом банков. Отчасти ожидания инвесторов не оправдались, хотя общий оттенок состояния сектора не так уж и плох. Несомненной звездой стал Goldman Sachs, чьи доходы удивили Уолл-Стрит.

1. Wells Fargo – выше ожиданий.

Wells Fargo & Co. записал в IV квартале 2018 года чистую прибыль в размере 1,21 доллара на акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Ожидалось 1,16 USD. Доходы банка составили за этот период 20,98 млрд USD.

2. JPMorgan – ниже ожиданий.

Скорректированная прибыль на акцию JPMorgan в IV кв. 2018 г. составила 1,98 доллара США, сообщил банк в ежеквартальном отчете. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,21 USD. Скорректированная прибыль банка в IV кв. составила 26,80 млрд USD против прогнозируемых 26,90 млрд USD.

3. Citigroup – выше ожиданий, но…

Скорректированная прибыль на акцию Citigroup в IV кв. 2018 г. составила 1,61 доллара, говорится в отчете банка. Рынок ожидал прибыль на уровне 1,55 USD. Фиксированный доход Citigroup составил 1,94 млрд USD, ожидалось – 2,23 млрд USD.

Проблемой, однако, стали более низкие доходы банка. Общая выручка банка составила в IV кв. 17,1 млрд USD против ожидаемых 17,6 млрд USD.

4. Bank of America – выше ожиданий.

Bank of America зафиксировал в IV квартале 2018 года чистую прибыль в размере 6,04 доллара на акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Ожидалось 4,30 USD. Выручка продаж и трейдинга FICC составила 822 млн USD против 976 млн USD ожиданий.

Доход от инвестиционной деятельности банка в IV кв. составил 2,04 миллиарда USD против прогноза в 1,23 млрд USD. Чистая прибыль Bank of America в IV кв. составила 8,08 млрд USD, что выше ожидаемых 7,55 USD.

5. Goldman Sachs – выше ожиданий.

Goldman Sachs заработал в четвертом квартале 2018 года прибыль на акцию в размере 6,04 USD. Чистая прибыль Goldman Sachs в этот период составила 2,54 миллиарда USD, а по всему 2018 году – 10,46 млрд USD. Выручка составила 8,08 млрд USD (прогноз – 7,54 млрд USD) в четвертом квартале и 36,62 млрд грн за весь 2018 год.