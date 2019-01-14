Цены на аренду недвижимости в Лондоне достигли рекорда

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По последним данным крупнейшего британского агентства недвижимости Rightmove, средняя арендная плата в Лондоне выросла до максимума – 2034 фунта стерлингов (73 238.85 грн – Ред.) в последнем квартале 2018 года. Запрашиваемая арендная плата в столице возросла на 2,1 процента.
Как сообщает Independent, это самые быстрые темпы роста почти за четыре года.
Средний показатель превысил предыдущий пик, достигнутый в начале 2016 года. Это связывают с уменьшением доступного арендного фонда в столице на 22%.
Rightmove прогнозирует, что цены по всей Великобритании, за исключением столицы, вырастут на 3% в этом году, а предложение по-прежнему будет ограничено.
Пик аренды припал на 2016-2018 гг., но с тех пор рост замедлился из-за увеличения налогов на покупку недвижимости, приобретаемой для последующей сдачи в аренду.
По словам Майлза Шипсайда, коммерческого директора Rightmove, в этом году не было никаких признаков увеличения активности по покупке недвижимости для сдачи аренду, а это означает, что арендная плата, по всей видимости, продолжит расти.
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