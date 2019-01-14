В 2018 году в мире было продано 2,1 млн электромобилей

В прошлом году по всему миру было продано 2,1 млн электромобилей, в нынешнем году их количество должно вырасти до 2,7 млн.

Данные приводит германский Центр управления автомобильным бизнесом (CAM).

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По подсчетам центра, в 2018 году доля электромобилей среди всех продаваемых машин выросла до 2,4%.

60% мировых продаж электромобилей приходится на Китай: там их в 2018 году было продано 1,25 млн, что на 62% больше, чем годом ранее, а доля электромобилей на фоне их поддержки со стороны китайских властей выросла до 4,5%.

Одним из лидеров по распространению электромобилей остается Норвегия: там в прошлом году было продано 73 тыс. электромобилей, то есть примерно каждый второй проданный в стране автомобиль был электрическим.

Также довольно высока доля электромобилей в Швеции (8,1% от всех проданных автомобилей) и Нидерландах (6%). В США доля электромобилей на рынке — 2,1%, в прошлом году их было продано 361 тыс. В Германии доля электромобилей также остается сравнительно низкой — 2%, в прошлом году их было продано 68 тыс.

Аналитики CAM ожидают резкого роста производства электромобилей в следующем году, так как именно на 2020 год многие автопроизводители наметили вывод на рынок новых моделей электромобилей.