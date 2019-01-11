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В Венесуэле подняли минимальный размер оплаты труда на 300%

В Венесуэле подняли минимальный размер оплаты труда на 300%

В Венесуэле впервые в этом году подняли минимальный размер оплаты труда. Повышение составило 300%.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Теперь минимальный размер оплаты труда в Венесуэле вырос с 4500 боливаров до 18 тысяч боливаров, что по нынешнему курсу, который меняется каждый день, составляет 6,52 доллара. В прошлом году зарплата в Венесуэле поднималась пять раз.

Президент страны Николас Мадуро обещал стабилизировать рынок нефти, ведь страна имеет значительные запасы в недрах, а в августе вводились экономические меры для поддержания национальной валюты и стабилизации зарплат. Однако эксперты не верят, что президент способен что-то изменить, потому что в течение пяти лет глубокой стагнации и падения экономики минимум вдвое Мадуро обещал изменить ситуацию.

По материалам ТСН
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