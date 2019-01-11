Президент Венесуэлы приказал продавать 15% нефти за криптовалюту

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 14 января, приказал государственным нефтекомпаниям начать продажу за рубеж 15% венесуэльской нефти за криптовалюту Petro.
Об этом сообщает El Nacional.
“Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет”, – отметил Мадуро в ходе своего выступления перед национальным учредительным собранием.
Отмечается, что распоряжение главы государства в первую очередь касается национальной нефтекомпании PDVSA – основного оператора на нефтяном рынке страны.
Одновременно Мадуро объявил о принудительном изменении курса криптовалюты. Ее цена должна подняться с 9 до 36 тысяч боливаров.
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