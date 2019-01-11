НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

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В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.
Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики НБУ Сергей Николайчук.
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Он отметил, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти, но это будет зависеть от экономической ситуации в тех странах, где в основном работают украинцы.
“Фактически по трудовой миграции ожидаем, что не будет значительного увеличения количества трудовых мигрантов. Количество людей, которые будут работать за рубежом, считаем, будет на уровне 2018 года”, – сообщил Николайчук.
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