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НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.

Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики НБУ Сергей Николайчук.

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Он отметил, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти, но это будет зависеть от экономической ситуации в тех странах, где в основном работают украинцы.

“Фактически по трудовой миграции ожидаем, что не будет значительного увеличения количества трудовых мигрантов. Количество людей, которые будут работать за рубежом, считаем, будет на уровне 2018 года”, – сообщил Николайчук.

По материалам РБК-Украина
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