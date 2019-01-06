Япония отказалась от биткоин-фьючерсов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) отказалось от планов разрешить деривативные продукты на основе криптовалют.
Об этом пишет отраслевое издание cryptopanic.com.
Читайте также: За 2018 год количество пользователей криптовалют взлетело на 80%
По данным издания, финансовый регулятор Японии принял решение отказаться от принятия поправок в Закон о ценных бумагах, которые позволили бы размещение криптовалютных фьючерсов и опционов на ведущих финансовых биржах страны.
Такое решение Агентство объяснило тем, что кроме спекуляций такие продукты дадут мало практической ценности.
Несмотря на популярность цифровых денег, легализации криптовалют опасаются многие страны мира. Например, в Америке биткоин называют “сверхрисковым активом”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - эксперт14 ч. назад - 10543 12
В "Нафтогазе" назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуВчера, 20:00 - 1734 10
Украина установила рекорд по экспорту яблок14 ч. назад - 1426 8
Подполковник полиции в Одессе собирал с предпринимателей по $300 за одну торговую точку10 ч. назад - 1062 5
Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тариф11 ч. назад - 1587 5
Тарифы на электроэнергию вырастут на 15-20% - эксперт14 ч. назад - 10543 12
В Польше подняли минимальную заработную плату14 ч. назад - 2967 1
Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертов4 ч. назад - 2287 1
Растаможить авто с двигателем ниже Евро-5 стало проблемой4 ч. назад - 1919
Что важно знать о кредитных картах4 ч. назад - 1911
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)11 ч. назад - 2181
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоциклВчера, 15:10 - 669
LG разрабатывает растягивающийся смартфонПозавчера, 15:10 - 550
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 267
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 563 2