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Япония отказалась от биткоин-фьючерсов

Япония отказалась от биткоин-фьючерсов

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) отказалось от планов разрешить деривативные продукты на основе криптовалют.

Об этом пишет отраслевое издание cryptopanic.com.

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По данным издания, финансовый регулятор Японии принял решение отказаться от принятия поправок в Закон о ценных бумагах, которые позволили бы размещение криптовалютных фьючерсов и опционов на ведущих финансовых биржах страны.

Такое решение Агентство объяснило тем, что кроме спекуляций такие продукты дадут мало практической ценности.

Несмотря на популярность цифровых денег, легализации криптовалют опасаются многие страны мира. Например, в Америке биткоин называют “сверхрисковым активом”.

По материалам УНН
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